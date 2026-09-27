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Resumen

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Miembros de la fuerza paramilitar Basij de Irán pasan junto a una gran valla publicitaria antiestadounidense mientras participan en la concentración de motociclistas Jan-Fada en Teherán el 25 de septiembre de 2026. Foto: AFP
Miembros de la fuerza paramilitar Basij de Irán pasan junto a una gran valla publicitaria antiestadounidense mientras participan en la concentración de motociclistas Jan-Fada en Teherán el 25 de septiembre de 2026. Foto: AFP
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Por Agencia EFE

Irán aseguró este domingo que no cederá en sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz, pese al rechazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al plan de siete días propuesto por Teherán para la reapertura del estratégico paso marítimo y poner fin a la guerra.

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