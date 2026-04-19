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El petrolero de crudo con bandera griega "Asahi Princess" se prepara frente a la costa de la refinería del puerto sirio de Baniyas, en el mar Mediterráneo, el 15 de abril de 2026. (Bakr ALkasem / AFP)
El petrolero de crudo con bandera griega "Asahi Princess" se prepara frente a la costa de la refinería del puerto sirio de Baniyas, en el mar Mediterráneo, el 15 de abril de 2026. (Bakr ALkasem / AFP)
/ BAKR ALKASEM
Por Agencia EFE

Irán no tiene por el momento previsto enviar una delegación para una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos en Pakistán, país que ejerce de mediador, mientras continúe el bloqueo marítimo impuesto por Washington contra los puertos iraníes, según informó la agencia Tasnim.

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