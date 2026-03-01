Resumen

Captura del video de los momentos posteriores al bombardeo en la ciudad de Minab (Irán). Foto: EFE/MEHR
Por Agencia EFE

No es cierto que las imágenes de un edificio en ruinas tras un bombardeo fueran grabadas en Kabul (Afganistán) en 2021, como afirman usuarios de redes sociales que citan como prueba una respuesta de Grok —la inteligencia artificial de X—, sino que se corresponden con un ataque a una escuela en Irán este 28 de febrero, como ha publicado la Agencia EFE y otros medios nacionales e internacionales.

