Irán afirmó este lunes que por el momento no tiene planes de participar en una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos, país que anunció que enviará hoy a su equipo negociador a Pakistán.

“Por el momento, no tenemos planes para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

“Estados Unidos, al adoptar comportamientos contradictorios y violar de forma continua los términos del alto el fuego, ha demostrado que no tiene seriedad en el seguimiento del proceso diplomático”, aseguró el diplomático.

Bagaei afirmó que el bloqueo naval que Estados Unidos ha impuesto a los puertos y buques iraníes y el ataque a un buque del país “constituyen un claro ejemplo de acto de agresión” contra la República Islámica.

Todo ello “intensifica la desconfianza” hacia Estados Unidos, que en menos de nueve meses atacó Irán en dos ocasiones mientras mantenían negociaciones y mató a altos cargos y ciudadanos, recordó el portavoz.

La Casa Blanca anunció el envío de una delegación a Pakistán, encabezada por su vicepresidente JD Vance, pero amenazó con nuevos ataques si no hay avances, mientras Teherán condicionó los contactos al fin del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos.

El presidente estadounidense Donald Trump en el AC Hotel Las Vegas Symphony Park en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 16 de abril de 2026. (EFE/EPA/RONDA CHURCHILL) / RONDA CHURCHILL

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si Teherán no acepta el acuerdo propuesto por Washington, podría destruir “todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes” de Irán, una amenaza que el republicano ya había planteado antes de que las partes acordaran el 8 de abril una tregua de dos semanas que expira este miércoles.

Anoche Estados Unidos atacó y capturó un buque carguero iraní en el mar de Omán, lo que Teherán ha calificado como una violación del alto el fuego con Washington y ha escalado las tensiones.

El Ejército iraní ha asegurado que responderá a la captura de ese buque “pronto”.

Durante la primera ronda de negociaciones el sábado 11 en Pakistán, Irán no confirmó su participación hasta última hora, en un encuentro en el que tras 21 horas de conversaciones no se cerró un acuerdo.

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