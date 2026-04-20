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Una mujer camina junto a maquetas de misiles iraníes en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 6 de abril de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Una mujer camina junto a maquetas de misiles iraníes en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 6 de abril de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Irán afirmó este lunes que por el momento no tiene planes de participar en una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos, país que anunció que enviará hoy a su equipo negociador a Pakistán.

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