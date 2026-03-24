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Irán nombró como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional al excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohamad Bagher Zolghadr en sustitución de Alí Lariyani. (EFE/ TASNIM News Agency).
Irán nombró como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional al excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohamad Bagher Zolghadr en sustitución de Alí Lariyani. (EFE/ TASNIM News Agency).
Por Agencia EFE

Irán anunció este martes el nombramiento como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional al excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohamad Bagher Zolghadr en sustitución de Alí Larijani, quien fue asesinado la semana pasada por Israel.

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