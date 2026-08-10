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Resumen

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Una mujer iraní con velo pasa junto a un cartel antiestadounidense en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Una mujer iraní con velo pasa junto a un cartel antiestadounidense en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha nombrado a Mohsen Rezaei como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en sustitución de Mohammad Baqer Zolgadr, horas después de que el líder supremo, Mojtaba Jamenei, lo designara como su representante en este órgano.

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