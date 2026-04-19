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El recién elegido presidente de Irak, Nizar Amedi, dirigiéndose a los miembros del parlamento tras su elección en Bagdad, el 11 de abril de 2026. (Oficina de Prensa del Parlamento iraquí / AFP)
El recién elegido presidente de Irak, Nizar Amedi, dirigiéndose a los miembros del parlamento tras su elección en Bagdad, el 11 de abril de 2026. (Oficina de Prensa del Parlamento iraquí / AFP)
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Por Agencia EFE

El nuevo presidente de Irak, el kurdo Nizar Amedi, pidió este domingo a Irán que continúe las negociaciones con Estados Unidos para consolidar el alto el fuego de dos semanas, que vence el próximo miércoles, y así “evitar los peligros de la guerra”.

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