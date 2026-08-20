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Resumen

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Por Agencia EFE

La ofensiva económica contra Irán hecha pública por el presidente Donald Trump es “una cortina de humo ante la propia crisis de EE. UU.” y una forma “de terrorismo económico” que “amenaza la economía mundial”, según el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí.

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