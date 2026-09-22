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Resumen

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El petrolero Universal Winner, descrito como el primer buque surcoreano en salir del estrecho de Ormuz tras permanecer varado allí desde el inicio de la guerra en Irán, llega al puerto de Ulsan, Corea del Sur, el 10 de junio de 2026.(Foto de Hwawon Ceci Lee / Anadolu vía AFP).
El petrolero Universal Winner, descrito como el primer buque surcoreano en salir del estrecho de Ormuz tras permanecer varado allí desde el inicio de la guerra en Irán, llega al puerto de Ulsan, Corea del Sur, el 10 de junio de 2026.(Foto de Hwawon Ceci Lee / Anadolu vía AFP).
/ HWAWON CECI LEE
Por Agencia EFE

Un alto funcionario del Gobierno iraní dijo a la agencia japonesa Kyodo que Teherán ha ofrecido reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos da los primeros pasos para aliviar la presión militar.

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