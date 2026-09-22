Un alto funcionario del Gobierno iraní dijo a la agencia japonesa Kyodo que Teherán ha ofrecido reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos da los primeros pasos para aliviar la presión militar.

La propuesta buscaría reanudar las negociaciones entre Teherán y Washington para alcanzar un cese definitivo de las hostilidades y ya ha sido comunicada al Gobierno estadounidense a través de mediadores, apunta la fuente, de acuerdo con el medio nipón.

“Existe la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo” si Washington demuestra “seriedad y compromiso” para que la diplomacia pueda progresar, dijo a Kyodo el funcionario, sin ser identificado.

Irán bloqueó el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del país persa, a lo que EE.UU. respondió volviendo a imponer un cerco sobre buques y puertos iraníes que está dañando a la economía de la República Islámica.

Por su parte, Estados Unidos ha abierto una vía en el sur del estrecho -por el que, en tiempos de paz, transitaba aproximadamente el 20 % del petróleo mundial-, por la que trata de canalizar el petróleo.

El oficial dijo a Kyodo que, si Washington da señales de estar dispuesto a retomar las negociaciones y poner fin al bloqueo a los puertos iraníes, Teherán está preparado para reabrir la navegación sobre Ormuz en un plazo de siete días y reanudar las conversaciones.

El estrecho de Ormuz es tan importante para Irán como para la economía mundial.

La delegación iraní que asiste a la Asamblea General de la ONU consultará esta propuesta con los representantes de los países mediadores en el conflicto (Pakistán y Qatar, entre ellos), dijo el funcionario, quien a su vez descartó una reunión en Nueva York entre el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y su par Donald Trump.

Bloomberg asocia este martes una caída del precio del barril de brent, que se sitúa por debajo de los 100 dólares (97,71) con la publicación de Kyodo.

La declaración del funcionario iraní se da en un momento en el que Irán ha elevado el tono de sus amenazas contra Estados Unidos y asegura que ha recibido información de que Washington va a reanudar las operaciones de combate con el apoyo de países de Oriente Medio.

Teherán y Washington alcanzaron un memorando de entendimiento en junio bajo mediación paquistaní, que establecía una hoja de ruta para avanzar hacia un acuerdo definitivo.