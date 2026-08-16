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Resumen

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Un hombre ondea una bandera iraní frente a una valla publicitaria política en la plaza Valiasr, en el centro de Teherán, el 8 de agosto de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
Un hombre ondea una bandera iraní frente a una valla publicitaria política en la plaza Valiasr, en el centro de Teherán, el 8 de agosto de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

El ejército de Irán anunció este domingo una recompensa equivalente a 30.000 dólares por matar o capturar soldados estadounidenses, y el doble si lo hace una mujer.

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