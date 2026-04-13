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Un hombre iraní ondea la bandera nacional de Irán frente a una gran valla publicitaria que muestra al difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 10 de abril de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Un hombre iraní ondea la bandera nacional de Irán frente a una gran valla publicitaria que muestra al difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 10 de abril de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Irán propuso a Estados Unidos una suspensión temporal de su programa de enriquecimiento de uranio por cinco años, durante las negociaciones celebradas el fin de semana en Islamabad, de acuerdo con The New York Times.

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