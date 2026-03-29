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Una fotografía distribuida por la Organización de Energía Atómica de Irán el 23 de diciembre de 2019 muestra el reactor nuclear de agua de Arak, al sur de Teherán. (AFP).
Una fotografía distribuida por la Organización de Energía Atómica de Irán el 23 de diciembre de 2019 muestra el reactor nuclear de agua de Arak, al sur de Teherán. (AFP).
/ HO
Por Agencia EFE

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó la noche del domingo que la instalación nuclear iraní de Khondab, que no contiene material nuclear y que fue atacada por Israel y Estados Unidos, dejó de funcionar a raíz de los daños sufridos.

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