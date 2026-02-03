Escuchar
(2 min)
Masoud Pezeshkian, durante un acto de campaña para las presidenciales iraníes. Foto: STR/EFE

Masoud Pezeshkian, durante un acto de campaña para las presidenciales iraníes. Foto: STR/EFE

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Masoud Pezeshkian, durante un acto de campaña para las presidenciales iraníes. Foto: STR/EFE
Masoud Pezeshkian, durante un acto de campaña para las presidenciales iraníes. Foto: STR/EFE
Por Agencia EFE

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, anunció este martes que encargó al canciller Abás Araqchi la tarea de entablar negociaciones nucleares “equitativas” con Estados Unidos, luego de la advertencia del presidente Donald Trump de que ocurrirán “cosas malas” si no alcanzan un acuerdo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
La advertencia de Irán a EE. UU. que vuelve a encender la alerta de una guerra total en el Medio Oriente
Oriente Medio

La advertencia de Irán a EE. UU. que vuelve a encender la alerta de una guerra total en el Medio Oriente

Irán ordena negociaciones “equitativas” con Estados Unidos en medio de advertencias de Trump
Oriente Medio

Irán ordena negociaciones “equitativas” con Estados Unidos en medio de advertencias de Trump

Netanyahu advierte a Irán: “Cualquiera que nos ataque sufrirá consecuencias insoportables”
Oriente Medio

Netanyahu advierte a Irán: “Cualquiera que nos ataque sufrirá consecuencias insoportables”

Irán realiza maniobras militares cerca de la frontera con Irak
Oriente Medio

Irán realiza maniobras militares cerca de la frontera con Irak