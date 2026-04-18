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Imágenes de tres embarcaciones en las costas de Omán. Foto: EFE
Imágenes de tres embarcaciones en las costas de Omán. Foto: EFE
Por Agencia EFE

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) alertó este sábado de tres nuevos incidentes ocurridos en las últimas 24 horas frente a las costas de Omán, donde persiste la inestabilidad por las tensiones entre Irán y Estados Unidos por el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz.

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