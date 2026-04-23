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El portaaviones USS George H.W. Bush navega en el Océano Atlántico frente a la costa de Norfolk, Virginia, el 4 de octubre de 2025. (Alex Brandon / POOL / AFP)
El portaaviones USS George H.W. Bush navega en el Océano Atlántico frente a la costa de Norfolk, Virginia, el 4 de octubre de 2025. (Alex Brandon / POOL / AFP)
/ ALEX BRANDON
Por Agencia EFE

El portaviones USS George H.W. Bush se convirtió este jueves en el tercer buque de guerra estadounidense en Oriente Medio, mientras el presidente, Donald Trump, intenta consolidar avances en negociaciones de paz con Irán.

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