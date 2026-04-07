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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, observa mientras asiste a una conferencia en Kuala Lumpur, el 6 de octubre de 2025. (Hasnoor Hussain / POOL / AFP)
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, observa mientras asiste a una conferencia en Kuala Lumpur, el 6 de octubre de 2025. (Hasnoor Hussain / POOL / AFP)
/ HASNOOR HUSSAIN
Por Agencia EFE

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó la madrugada del miércoles el cese el fuego de dos semanas acordado entre Irán y Estados Unidos y anunció que el alto a las hostilidades entra en vigor de forma inmediata.

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