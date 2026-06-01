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Un hombre sostiene la bandera nacional de Irán en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 28 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Un hombre sostiene la bandera nacional de Irán en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 28 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Irán ha paralizado las negociaciones de paz con Estados Unidos por los ataques israelíes contra el Líbano, informó este lunes la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

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