Un buque con bandera tailandesa cruzó este martes el estrecho de Ormuz -afectado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán- tras “una estrecha coordinación” con las autoridades del país persa y Omán, informó este martes la embajada iraní en Tailandia.

“Informamos a la población tailandesa de que, gracias a la estrecha colaboración entre nuestro país y el Sultanato de Omán, un buque tailandés ha atravesado el estrecho de Ormuz sin incidentes. Valoramos nuestra amistad y no olvidaremos a nuestros amigos”, informó en X la legación diplomática iraní en Bangkok.

La República ha bloqueado este estratégico por el que transita el 20 % del crudo internacional por el conflicto con Estados Unidos e Israel, pero ha anunciado que está dejando pasar a buques de países amigos.

Este bloqueo ha creado problemas en numerosos países. Hoy mismo, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declaró el estado nacional de emergencia energética, en medio de la escasez de suministro como consecuencia de la guerra contra Irán, que afecta especialmente a las naciones asiáticas, dependientes de los envíos desde el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el lunes aplazar cinco días los ataques a infraestructuras energéticas iraníes, tras haber dado un ultimátum de 48 horas a Irán con realizar este tipo de ofensiva si no reabría el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial.

Fotografía de archivo de un petrolero Shenlong, con bandera de Liberia, a través del estrecho de Ormuz. Foto: EFE/EPA/Divyakant Solanki

Irán, por su parte, había replicado advirtiendo que estaba preparado para cerrar completamente el estrecho de Ormuz y atacar infraestructuras energéticas y tecnológicas, así como plantas de desalación en la región.

El bloqueo de Ormuz, por donde en tiempos de paz circula en torno al 20 % del petróleo y el gas natural licuado mundiales, por parte de Teherán, que controla su ribera norte, es uno de los focos de tensión en la guerra de EE. UU. e Israel contra el país persa.

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