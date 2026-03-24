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Fotografía de archivo de buques en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE
Fotografía de archivo de buques en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE
Por Agencia EFE

Un buque con bandera tailandesa cruzó este martes el estrecho de Ormuz -afectado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán- tras “una estrecha coordinación” con las autoridades del país persa y Omán, informó este martes la embajada iraní en Tailandia.

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