Irán está permitiendo el tránsito a través del estrecho de Ormuz de buques chinos desde la noche del miércoles, en el mismo día que el presidente estadounidense, Donald Trump, llegó de visita oficial a Pekín, informaron medios iraníes este jueves.

“Tras la decisión de la República Islámica se autorizó a varios buques chinos atravesar el estrecho de Ormuz siguiendo los protocolos iraníes”, indicaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria.

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Los dos medios de comunicación citaron fuentes informadas de la situación y no ofrecieron más detalles.

La República Islámica bloqueó el estratégico paso poco después del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, lo que ha detenido la circulación de petroleros y provocado la subida de precios de los combustibles.

Al mismo tiempo, Teherán insiste en que permite el paso de buques que sigan las rutas establecidas por la Armada iraní y tiene la intención de formalizar el cobro por el tránsito por el estratégico estrecho con la aprobación de un proyecto de ley.

En esta imagen, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA y tomada el 2 de mayo de 2026, el buque de pasajeros Atlas Pishro, con bandera iraní, navega cerca de barcos fondeados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. Foto: Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP / AMIRHOSSEIN KHORGOOEI

A pesar de que la ley no ha sido aprobada, el Banco Central del país anunció a finales de abril que ya estaba recibiendo pagos de buques por transitar por Ormuz.

Estados Unido ha reaccionado al bloqueo de Ormuz con el cerco de los puertos y buques iraníes.

El anuncio del paso de los buques chinos coincide con la visita de Trump a China, uno de los principales aliados de Irán y que recibe el 90 % de las exportaciones de crudo iraní.

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