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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington D.C., el 31 de marzo de 2026. (Foto de Oliver Contreras / AFP).
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington D.C., el 31 de marzo de 2026. (Foto de Oliver Contreras / AFP).
/ OLIVER CONTRERAS
Por Agencia EFE

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, insistió este martes en que su país no descarta “ninguna opción” en la guerra que libra junto a Israel contra de Irán, incluida la posibilidad de un despliegue terrestre, y aseguró que prefieren parecer “impredecibles” ante su adversario.

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