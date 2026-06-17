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Una ilustración fotográfica muestra a una persona frente a una gran pantalla en la que se muestran los movimientos de los buques en el estrecho de Ormuz a través de una página web de seguimiento marítimo. Foto: AFP
Una ilustración fotográfica muestra a una persona frente a una gran pantalla en la que se muestran los movimientos de los buques en el estrecho de Ormuz a través de una página web de seguimiento marítimo. Foto: AFP
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Por Agencia AFP

Los primeros buques cisterna cargados de petróleo iraní cruzaron la línea de bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó este miércoles la página web de seguimiento TankerTrackers, dos días antes de la firma de un acuerdo entre los dos países, del cual se conocen pocos detalles.

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