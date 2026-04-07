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Imagen del 6 de abril de una calle en Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Imagen del 6 de abril de una calle en Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

El Gobierno iraní ha llamado este martes a los jóvenes a formar cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas en todo Irán ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacarlas si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

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