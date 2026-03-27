El ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchi, pidió a los países del Golfo que rechacen reservas de militares estadounidenses en hoteles y acusó a Estados Unidos de usar estos establecimientos como refugios.

“Los hoteles en Estados Unidos rechazan las reservas de oficiales que puedan poner en peligro a los clientes. Los hoteles de los países del GCC (Consejo de Cooperación del Golfo) deberían hacer lo mismo”, advirtió Araqchi en un mensaje a través de su cuenta en X.

El responsable iraní acusó a los soldados estadounidenses de “huir de las bases militares en los países del Golfo “para esconderse en hoteles y oficinas”, y también de “utilizar a los ciudadanos” de estos países como “escudos humanos”.

Araqchi compartió en su mensaje un artículo del New York Times, según el cual los ataques de Irán en países de la región “obligaron a gran parte del ejército terrestre estadounidense a trabajar a distancia, con la excepción de los pilotos de caza y las tripulaciones que operan y mantienen los aviones de combate y realizan ataques”.

La mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares y comparten intereses con Estados Unidos y países aliados han sido objetivo de ataques iraníes desde el 28 de febrero, cuando EE. UU. e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica.

Según el diario The Wall Street Journal, que cita fuentes del Departamento de Guerra (antes Defensa), el Pentágono contempla la opción de enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio que incluirían tropas terrestres, según el diario, que cita fuentes del Departamento de Guerra (antes Defensa).

Personal militar de tierra trabaja en municiones de ataque directo conjunto (JDAM) junto a un bombardero B-1 Lancer de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) en la pista de aterrizaje de la base aérea de Fairford, en el suroeste de Inglaterra, el 11 de marzo de 2026. Foto: Henry Nicholls / AFP / HENRY NICHOLLS

Estados Unidos no ha descartado una operación terrestre en la República Islámica, lo que ha generado más amenazas de Teherán de redoblar sus ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico, así como de estrechar todavía más su control sobre el estrecho de Ormuz y el de Bab al Mandeb, claves para el comercio global.

Por otro lado, el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha ampliado hasta el 6 de abril su moratoria a los ataques contra la infraestructura energética de Irán “a petición del Gobierno” de Teherán, según dijo en su red Truth Social.

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