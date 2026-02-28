Resumen

El embajador iraní en la ONU, Amir-Saeid Iravani, adelantó al Consejo de Seguridad de la ONU que seguirá ejerciendo su derecho a defenderse mientras no cesen las hostilidades. (EFE/EPA/OLGA FEDOROVA)
Por Agencia EFE

Irán pidió este sábado al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe para poner fin a los ataques que Estados Unidos e Israel están llevando a cabo sobre su país y avanzó que seguirá ejerciendo su derecho a defenderse mientras no cesen las hostilidades.

