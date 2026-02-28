Irán pidió este sábado al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe para poner fin a los ataques que Estados Unidos e Israel están llevando a cabo sobre su país y avanzó que seguirá ejerciendo su derecho a defenderse mientras no cesen las hostilidades.

“Irán seguirá ejerciendo su derecho inherente a la autodefensa con firmeza, de manera proporcionada y sin vacilaciones, hasta que la agresión termine. El Consejo de Seguridad debe actuar y detener este acto de agresión de inmediato, silenciando su complicidad en este crimen”, declaró el embajador iraní en la ONU, Amir-Saeid Iravani.

El representante iraní declaró que las Naciones Unidas deberían “exigir responsabilidades” a EE.UU. y a Israel por el operativo: “Ninguna justificación, ninguna acusación, ninguna narrativa de desinformación puede legitimar o excusar este crimen y agresión manifiestos”.

Según dijo, Irán había alertado anteriormente al Consejo de Seguridad y al secretario general de la ONU sobre las “declaraciones belicistas y las acciones de injerencia en los asuntos internos de Irán” por parte del presidente Donald Trump, algo, que a su juicio, constituye una “flagrante violación del derecho internacional de las Naciones Unidas”.

“Lamentablemente, todas las medidas que hemos solicitado al Consejo han quedado sin respuesta”, afirmó.

Irán ha extendido su respuesta militar a las bases militares que Washington tiene por todo Oriente Medio tras la operación lanzada por EE.UU. e Israel contra su territorio en la mañana del sábado que ha causado decenas de muertos en territorio iraní, entre ellos 53 niñas en una escuela.

El embajador cargó contra Trump por “haber descrito falsamente” la agresión contra su país para justificarla.

“No es más que un intento deliberado de engañar a la comunidad internacional y a la opinión pública estadounidense y fabricar el consentimiento para una guerra ilegal”, dijo.

El iraní declaró que las justificaciones de EE.UU. carecen de “fundamento jurídico” y “no tiene validez” en virtud del derecho internacional.

El representante defendió el derecho de su país a seguir defendiéndose pero avanzó que no atacaran “la soberanía, el pueblo o los intereses” de los países vecinos, simplemente las bases de EE.UU.

“El sueño del anfitrión y del Gobierno estadounidense de engullir a Irán y obligar a la República Islámica de Irán a someterse nunca se hará realidad”, concluyó.

El Ejército israelí informó este sábado del ataque a "decenas de objetivos militares" en Irán como parte de una operación que ha denominado 'Rugido de León' para eliminar lo que Israel considera "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

