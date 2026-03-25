El lunes, cuando se venció el ultimátum de 48 horas dado por Trump a Irán para que abra el estrecho de Ormuz, o Estados Unidos destruiría su infraestructura energética, el mandatario anunció que aplazaba por cinco días esos ataques porque había mantenido conversaciones “productivas” con Teherán.

Sin embargo, Irán ha negado que se hayan producido contactos directos y han dicho que es Washington quien ha buscado ponerse en contacto con Teherán.

Actualmente, Estados Unidos está presionando para que se celebren conversaciones de paz presenciales en Pakistán lo más pronto posible.

Sin embargo, de acuerdo con el portal Axios, Irán desconfía porque durante las dos rondas anteriores de conversaciones, Trump autorizó devastadores ataques sorpresa mientras seguía afirmando que buscaba un acuerdo.

¿Qué pide Irán para el fin de la guerra?

Un hombre limpia una valla publicitaria que muestra a los difuntos líderes supremos de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini (izquierda) y el ayatolá Ali Jamenei (centro), junto al recién elegido líder supremo, Mojtaba Jamenei. (Foto de Tauseef MUSTAFA / AFP). / TAUSEEF MUSTAFA

En ese contexto, el diario estadounidense The Wall Street Journal informó la noche del martes que Irán elevó sus condiciones para aceptar negociaciones de alto el fuego con Estados Unidos, planteando seis exigencias principales:

Garantías de que Estados Unidos no retomará ataques militares en su contra. Teherán pide compromisos firmes de no agresión futura como condición para cualquier acuerdo.

Cierre de todas las bases militares de EE.UU. en el Golfo y la retirada completa de la presencia militar estadounidense en la región.

Pago de reparaciones por los ataques sufridos, lo que incluye compensaciones económicas por los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Levantamiento total de las sanciones económicas impuestas por Washington y no solo un alivio parcial.

Nuevo control del estrecho de Ormuz con cobro de tarifas, un sistema similar al del canal de Suez.

No negociar ni limitar su programa de misiles balísticos.

Una fotografía proporcionada por la oficina del Ejército iraní el 31 de diciembre de 2022 muestra a tropas iraníes durante un ejercicio militar en la playa de Makran, en el Golfo de Omán, cerca del Estrecho de Ormuz. (Foto: Oficina del Ejército iraní / AFP). / -

Por su parte, el diario The New York Times informó que Estados Unidos trasladó a Irán el martes una propuesta de 15 puntos para el fin de la guerra.

De acuerdo con el diario, el plan fue canalizado a través de Pakistán e incluye líneas generales relacionadas con el fin del programa nuclear iraní y la entrega de su uranio enriquecido.

También la eliminación de su programa de desarrollo de misiles balísticos y la garantía para el tránsito seguro de las embarcaciones petroleras y comerciales por el estrecho de Ormuz.

La propuesta de 15 puntos fue rechazada por Irán, informaron el miércoles medios estatales de ese país.

El Gobierno Iraní consideró la propuesta como “excesiva y alejada de la realidad del fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla”, según el medio Press TV.

“La guerra terminará cuando Irán decida ponerle fin, y no cuando Trump se plantee su conclusión”, declaró a Press TV un responsable iraní que pidió el anonimato.

Bomberos de Irán, con la ayuda de una excavadora, retiran escombros de un edificio residencial destruido en el norte de Teherán el 23 de marzo de 2026. (Foto de AFP). / -

La guerra en Irán. (EFE).

Irán juega con el reloj de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso antes de la toma de posesión del nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el 24 de marzo de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP). / JIM WATSON

El periodista y analista internacional Carlos Novoa, especializado en temas del Medio Oriente, sostiene que, aunque en términos militares Estados Unidos tendría ventaja en cualquier escenario frente a Irán, el desarrollo del conflicto está condicionado por factores políticos, económicos y de tiempo que limitan la capacidad real de Washington para imponer una derrota total.

“Bajo todos los escenarios EE.UU. derrotaría a Irán, pero el problema es que los iraníes saben que a Donald Trump no le queda tiempo y están jugando muy bien con eso”, afirma a El Comercio.

Novoa explica que Irán ha logrado posicionarse estratégicamente en puntos sensibles del conflicto.

Por un lado, advierte que Teherán tiene capacidad para influir en el control del tránsito en el estrecho de Ormuz, donde —según indica— Estados Unidos no puede garantizar plenamente la seguridad de los buques. Por otro lado, señala que el reciente ataque iraní contra una planta de gas en Qatar expone la vulnerabilidad de las monarquías del Golfo y evidencia las limitaciones de una respuesta simétrica por parte de Washington, debido a la proximidad de sus propios activos energéticos en la región.

Ataques en el estrecho de Ormuz. (AFP).

Esta foto, tomada el 11 de marzo de 2026 muestra humo saliendo del granelero tailandés "Mayuree Naree" cerca del Estrecho de Ormuz tras un ataque. (AFP). / HANDOUT

En ese contexto, Novoa remarca que una derrota completa del régimen iraní requeriría una escalada significativa: más tiempo, mayores recursos, bombardeos intensivos e incluso una incursión terrestre. Sin embargo, advierte que ese escenario tendría costos elevados, tanto en vidas estadounidenses como en el impacto global, con un posible aumento del precio del petróleo hasta los 200 dólares por barril y un agravamiento de la crisis económica internacional.

Para Novoa, estas variables explican por qué Trump se ve empujado hacia una negociación. “Está obligado a negociar porque no tiene tiempo”, sostiene, aludiendo al calendario electoral en Estados Unidos y al riesgo de perder respaldo político en las elecciones de noviembre, además del impacto económico global que podría intensificarse si la guerra se prolonga.

Sobre las seis exigencias planteadas por Irán, el analista considera que su contenido refleja una estrategia que remite al pasado. Recuerda que durante la administración de Barack Obama se alcanzó un acuerdo en el que Teherán aceptó limitar su programa nuclear, y señala que el escenario actual implica, en cierta medida, “regresar al mismo punto” que fue abandonado cuando Trump decidió retirarse de ese entendimiento en su primer mandato.

Cerrar bases en el Golfo sería una humillación difícil de aceptar

Daños tras el presunto impacto de un dron en un edificio en el puerto de Creek de Dubái el 12 de marzo de 2026. (Foto de AFP). / -

El analista internacional Francisco Belaunde Matossian interpreta que las seis exigencias planteadas por Irán reflejan, ante todo, una posición de fuerza estratégica. A su juicio, Teherán es consciente de la ventaja que le otorga su capacidad de afectar el flujo energético global, especialmente a través del estrecho de Ormuz, así como del impacto que esto puede tener en la economía internacional y en la política interna de Estados Unidos.

“Irán se siente en posición de fuerza”, sostiene a El Comercio, al advertir que el control indirecto sobre el tránsito de petróleo le da un margen de presión significativo frente a Trump, quien —según indica— estaría particularmente preocupado por los efectos económicos del conflicto y por la necesidad de ponerle fin.

Belaunde considera que las demandas iraníes no corresponden al comportamiento de un país derrotado, sino al de un actor que busca imponer condiciones duras en la mesa de negociación.

Señala que la estrategia iraní combina varios niveles: por un lado, una propuesta negociadora que, desde la perspectiva de Teherán, puede ser considerada “realista” en función de la coyuntura; por otro, un componente de provocación y mensaje político dirigido tanto a Estados Unidos como a Israel, con el objetivo de reafirmar su posición.

“Es un pedido de inicio en una negociación; saben que no todo va a pasar”, explica, subrayando que se trata de una lógica habitual en procesos de negociación, donde algunas demandas están destinadas a ser recortadas.

En ese ámbito, identifica como poco viable la exigencia del cierre de bases militares estadounidenses en el Golfo, al considerar que implicaría un costo político elevado y sería percibido como una señal de debilidad para Washington. No obstante, reconoce que otras demandas, como el levantamiento de sanciones, podrían tener mayor margen de avance en una eventual negociación, especialmente si se vinculan a compromisos verificables por parte de Irán en materia nuclear.

Un edificio dañado en el lugar de un ataque con misiles de Irán en Tel Aviv, Israel, el 24 de marzo de 2026. (Foto de Jack GUEZ / AFP). / JACK GUEZ

Sobre este punto, advierte que cualquier concesión significativa por parte de Estados Unidos estaría condicionada a restricciones estrictas sobre el programa nuclear iraní, probablemente enmarcadas en mecanismos del derecho internacional que permitan mantener cierto margen de intervención en caso de incumplimientos.

Respecto a las posibilidades de un acuerdo inmediato, Belaunde es cauto. Considera que el margen para una resolución rápida es reducido, no solo por la distancia entre las posiciones de ambas partes, sino también por factores externos como la postura de Israel —que, según indica, tendría interés en continuar la guerra—, el envío de tropas estadounidenses a la región y la desconfianza de Irán frente a un proceso de negociación en paralelo a movimientos militares.

A ello se suman, agrega, las divisiones internas dentro del propio Irán, que podrían dificultar la adopción de una posición unificada en una eventual mesa de diálogo. En conjunto, estos elementos configuran un escenario en el que, pese a los contactos exploratorios, las condiciones para un acuerdo inmediato siguen siendo limitadas.