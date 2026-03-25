Por Roger Zuzunaga Ruiz

Irán ha definido un paquete de condiciones para negociar con Estados Unidos el fin de la guerra. Según reportes de la prensa estadounidense, Teherán combina demandas de seguridad, económicas y de control estratégico en el Medio Oriente. Por su parte, Donald Trump también envió su plan de 15 puntos que estaría centrado en el desarme nuclear y misilístico y el control regional, algo que fue rápidamente rechazado por la República Islámica. El contenido de la propuesta iraní marca una distancia significativa con los objetivos de Washington e Israel, lo que anticipa un proceso de negociación complejo y con márgenes reducidos para un acuerdo inmediato.

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