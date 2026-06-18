Por Roger Zuzunaga Ruiz

El acuerdo de paz que firmaron Estados Unidos e Irán dejó fuera de la mesa de negociaciones uno de los temas más sensibles: el programa de misiles balísticos iraní. La exclusión no es menor. Para Teherán, esos misiles constituyen su principal herramienta de disuasión militar y una pieza central de su estrategia de defensa. Mientras que para Israel, en cambio, el tema era clave, ya que esos proyectiles son el principal medio con el que la República Islámica puede amenazar directamente su territorio. Por ello, la ausencia de límites al arsenal balístico iraní es una de las principales concesiones al régimen de Teherán.

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