Por Roger Zuzunaga Ruiz

Durante años Mahmud Ahmadineyad fue uno de los rostros más duros de la República Islámica de Irán. Negó el Holocausto, aceleró el programa nuclear iraní y llegó a pedir la desaparición de Israel. Por eso, resulta sorprendente que ahora ese mismo hombre terminara convertido en la apuesta del Mossad para un eventual cambio de régimen en Teherán como consecuencia de la guerra iniciada el 28 de febrero, algo que no sucedió.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.