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Resumen

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La negativa de los aliados de la OTAN a sumarse a la operación para desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, solicitada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expone una de las mayores fisuras recientes dentro de la alianza atlántica. Lejos de unirse a una intervención militar para garantizar el tránsito de petróleo en una de las rutas más sensibles del mundo, las principales potencias europeas optaron por desmarcarse, tomando distancia de la estrategia de Washington en la guerra con Irán. La decisión provocó que el estadounidense dijera que ya no necesita la ayuda de nadie.

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