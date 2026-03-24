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Resumen

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Daños tras el presunto impacto de un dron en un edificio en el puerto de Creek de Dubái el 12 de marzo de 2026. (Foto de AFP).
Daños tras el presunto impacto de un dron en un edificio en el puerto de Creek de Dubái el 12 de marzo de 2026. (Foto de AFP).
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Por BBC News Mundo

Irán sigue lanzando ataques con misiles en todo el Golfo como parte de su conflicto con Estados Unidos e Israel.