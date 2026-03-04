Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Partidarios hutíes sostienen retratos del líder supremo iraní, el ayatola Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB).
Por Agencia AFP, Agencia EFE

Irán decidió postergar los funerales de Estado de su guía supremo, Alí Jamenei, inicialmente previstos este miércoles por la noche en Teherán, en medio de los bombardeos israeloestadounidenses que sacuden el país.

