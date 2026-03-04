Irán decidió postergar los funerales de Estado de su guía supremo, Alí Jamenei, inicialmente previstos este miércoles por la noche en Teherán, en medio de los bombardeos israeloestadounidenses que sacuden el país.

“La ceremonia de despedida del imán mártir fue postergada (...) ante la previsión de una afluencia sin precedentes”, afirmó la televisión estatal. La nueva fecha será “comunicada posteriormente”, agregó.

El miércoles por la mañana se había anunciado un homenaje para esa misma tarde en Teherán con los restos de Jamenei, fallecido a los 86 años en un bombardeo. Su entierro está previsto en la ciudad santa de Mashhad (noreste), de donde era originario.

Un hombre en motocicleta pasa junto a una valla publicitaria del líder supremo iraní, el ayatola Alí Jamenei, en Teherán el 2 de marzo de 2026. (Foto de AFP). / -

Jamenei murió el sábado en ataques de Israel y Estados Unidos contra el centro de Teherán, en el primer día de la guerra.

Según los medios iraníes, la Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos, podría elegir a su sucesor la próxima semana.

Mientras, un consejo de liderazgo, formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de Guardianes, que en esta ocasión es el ayatolá Alireza Arafi, asumirá las funciones correspondientes.

