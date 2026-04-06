Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una mujer iraní camina junto a un mural antiestadounidense en Teherán, Irán,, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Una mujer iraní camina junto a un mural antiestadounidense en Teherán, Irán,, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Irán ha transmitido a Estados Unidos una propuesta para poner fin a la guerra, que rechaza un alto el fuego temporal y busca un fin permanente del conflicto, informó este lunes la agencia estatal IRNA.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.