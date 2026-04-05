El influyente presidente del Parlamento de Irán advirtió este domingo al presidente estadounidense, Donald Trump, que sus “acciones insensatas” podrían hacer que toda la región arda.

“Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico INFIERNO para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de Netanyahu”, escribió en X Mohamad Baqer Qalibaf, en referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En su publicación, en inglés, Qalibaf agregó que la “única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y terminar con este peligroso juego”.

Trump amenazó este domingo con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el país no reabre el estrecho de Ormuz, y también anunció que el segundo aviador rescatado está “gravemente herido”.

La guerra ha asestado un duro golpe a la economía mundial, con los ataques iraníes de represalia contra aliados de Estados Unidos en el Golfo y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20% de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.

Trump dio el sábado a Irán un ultimátum de 48 horas para alcanzar un acuerdo que permita desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, o de lo contrario amenazó a la república islámica con desatar el “infierno”.

El presidente señaló que si Irán no abre “el jodido estrecho”, los iraníes se enfrentarán a un infierno y especificó: “El martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes”.

Más tarde, pareció ampliar la fecha límite al publicar en Truth Social: “Martes, 08:00 PM” (medianoche GMT).

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán mantiene un férreo control del estrecho de Ormuz como medida de presión.