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El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, vestido con un uniforme de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), en una sesión en Teherán el 1 de febrero de 2026. (Foto de la AGENCIA DE NOTICIAS ICANA / AFP).
El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, vestido con un uniforme de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), en una sesión en Teherán el 1 de febrero de 2026. (Foto de la AGENCIA DE NOTICIAS ICANA / AFP).
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Por Agencia AFP

El influyente presidente del Parlamento de Irán advirtió este domingo al presidente estadounidense, Donald Trump, que sus “acciones insensatas” podrían hacer que toda la región arda.

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