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Mohamad Baqer Qalibaf dijo que la firma del memorando “no fue resultado de la presión o la coerción” de EE.UU., sino consecuencia de la “resistencia(ICANA NEWS AGENCY / AFP).
Mohamad Baqer Qalibaf dijo que la firma del memorando “no fue resultado de la presión o la coerción” de EE.UU., sino consecuencia de la “resistencia(ICANA NEWS AGENCY / AFP).
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Por Agencia EFE

El presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este miércoles que el memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos constituye una “declaración de la derrota” de Washington, al sostener que fue posible por la resistencia de Irán y no por la presión estadounidense.

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