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Resumen

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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en Teherán, el 20 de octubre de 2026. (Presidencia iraní / AFP)
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en Teherán, el 20 de octubre de 2026. (Presidencia iraní / AFP)
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Por Agencia EFE

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este sábado que a muchos iraníes “les falta el pan de cada día” debido a la situación de “ni guerra ni paz” que atraviesa el país, en medio del conflicto con Estados Unidos y las duras sanciones contra la República Islámica.

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