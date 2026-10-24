El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este sábado que a muchos iraníes “les falta el pan de cada día” debido a la situación de “ni guerra ni paz” que atraviesa el país, en medio del conflicto con Estados Unidos y las duras sanciones contra la República Islámica.

“Actualmente, en la sociedad hay muchas personas que tienen dificultades incluso para conseguir el pan de cada día debido a la guerra en la que estamos inmersos y a la situación de ni guerra ni paz que atravesamos”, afirmó Pezeshkian durante un acto oficial en Teherán, según informó el portal del Gobierno.

El mandatario dijo que en una situación de “incertidumbre” no se puede hacer planes para el futuro del país y, tras criticar a EE.UU. por atacar Irán en medio de las negociaciones, aseguró que, pese a ello, sigue creyendo “que debemos ir y resolver este asunto”.

Con las negociaciones estancadas y las hostilidades militares detenidas, Irán y Estados Unidos mantienen el pulso por el estrecho de Ormuz, con continuos ataques iraníes contra buques que tratan de cruzarlo, mientras Washington ha impuesto un cerco naval sobre puertos iraníes e intenta mantener abierta el estratégico paso marítimo para la navegación de petroleros.

Además, EE.UU. lanzó a finales de agosto la operación ‘Paria Económico’ contra la República Islámica para aislar aún más financieramente a Teherán, que incluye sanciones contra 27 aerolíneas iraníes, lo que ha llevado a Turkmenistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos y Georgia.

La economía iraní atraviesa dificultades y se contrajo un 10,1 % en el primer trimestre del año persa (entre marzo y mayo de 2026), con caídas del 26,4 % en sectores como el de la extracción de petróleo crudo y gas natural.

La inflación interanual, por su parte, se sitúa en el 89,8 %, mientras que la moneda nacional, el rial, registra cada pocas semanas nuevos mínimos históricos frente al dólar.

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Irán insistió este domingo 4 de octubre en que no se conseguirá acabar con la guerra en Oriente Medio con una solución militar, en un momento en que las negociaciones parecen estar en un punto muerto. (AFP)

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