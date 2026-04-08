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Esta foto, distribuida por el sitio web oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el 17 de febrero de 2026, muestra embarcaciones maniobrando alrededor de un buque cisterna durante un ejercicio militar en el estrecho de Ormuz. (Foto de SEPAH NEWS / AFP).
Esta foto, distribuida por el sitio web oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el 17 de febrero de 2026, muestra embarcaciones maniobrando alrededor de un buque cisterna durante un ejercicio militar en el estrecho de Ormuz. (Foto de SEPAH NEWS / AFP).
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Por Agencia AFP

Dos buques cruzaron el estrecho de Ormuz desde que Irán aceptó reabrir este paso estratégico en el marco de un acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos, indicó este miércoles la compañía de seguimiento marítimo MarineTraffic.

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