Iraníes se congregan en la plaza Enqelab para mostrar su apoyo al recién nombrado líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, el 9 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia AFP

Irán prometió este martes combatir lo que haga falta y advirtió que no se exportará ni un litro de petróleo desde el Golfo mientras dure la guerra contra Estados Unidos e Israel, un conflicto que, según el presidente Donald Trump, “terminará pronto”.

