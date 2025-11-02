Irán promete “reconstruir” las instalaciones nucleares bombardeadas por Israel y EE.UU.

Escucha la noticia
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró el domingo que su país “reconstruirá” las instalaciones nucleares que Israel y Estados Unidos bombardearon en junio.
“Destruir edificios (…) no nos hará retroceder. Reconstruiremos y reconstruiremos con más fuerza” esas instalaciones, declaró el domingo el presidente iraní durante una visita la sede de la Organización Iraní de la Energía Atómica, en Tehéran.
El 13 de junio Israel lanzó por sorpresa varios ataques aéreos contra Irán que desataron un conflicto de 12 días, durante el cual Estados Unidos también atacó tres importantes sitios nucleares iraníes.
En concreto, el ejército estadounidense bombardeó el 22 de junio las instalaciones subterráneas de enriquecimiento de uranio de Fordow, al sur de Teherán, así como las instalaciones nucleares de Isfahán y Natanz, en el centro del país.
El presidente estadounidense, Donald Trump, asegura que las instalaciones fueron “aniquiladas”, aunque no se conoce con exactitud el alcance de los daños.
El guía supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, afirmó en octubre que Trump “sueña” si piensa haber destruido los sitios nucleares iraníes.
En abril, Irán y Estados Unidos habían empezado negociaciones con mediación de Omán sobre el programa nuclear iraní, motivo de tensiones con los países occidentales, pero están estancadas desde el conflicto de junio.
