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El 17 de mayo de 2026 se observan buques fondeados en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Khasab, en la península de Musandam, al norte de Omán. Foto: AFP
El 17 de mayo de 2026 se observan buques fondeados en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Khasab, en la península de Musandam, al norte de Omán. Foto: AFP
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Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas de Irán afirmaron este domingo que se encargarán de la seguridad del golfo Pérsico y del estrecho de Ormuz bajo un “nuevo orden regional y mundial” y “sin presencia extranjera”, mientras Teherán y Washington se han acerca a un acuerdo de paz que aliviaría la navegación por la región.

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