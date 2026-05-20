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Iraníes asisten al funeral de Alireza Tangsiri, comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní, junto con otras víctimas mortales de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Foto: AFP
Iraníes asisten al funeral de Alireza Tangsiri, comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní, junto con otras víctimas mortales de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Foto: AFP
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Por Agencia AFP

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, prometieron el miércoles extender la guerra “más allá de la región” de Oriente Medio en caso de que Estados Unidos e Israel vuelvan a atacar el país.

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