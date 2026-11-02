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Resumen

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Buques anclados frente a la costa de Khasab, en la gobernación de Musandam, Omán, cerca del estrecho de Ormuz, el 2 de octubre de 2026. (Foto: AFP referencial)
Buques anclados frente a la costa de Khasab, en la gobernación de Musandam, Omán, cerca del estrecho de Ormuz, el 2 de octubre de 2026. (Foto: AFP referencial)
Por Agencia AFP

El portavoz de la cancillería iraní afirmó este lunes que se está considerando un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en dos días, y no una semana como en la propuesta anterior, si Estados Unidos acepta sus condiciones.

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