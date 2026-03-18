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Las instalaciones operativas de QatarEnergy en la Ciudad Industrial de Ras Laffan, en Qatar, el 2 de marzo de 2026. (AFP)
Las instalaciones operativas de QatarEnergy en la Ciudad Industrial de Ras Laffan, en Qatar, el 2 de marzo de 2026. (AFP)
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Por Agencia AFP

Irán causó “daños considerables” en el mayor centro de distribución de gas del mundo, situado en Qatar, según informó el jueves la empresa energética de este Estado del Golfo.

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