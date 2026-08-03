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Un barco navega frente a la costa de Ajman el 10 de julio de 2026. El tráfico a través del estrecho de Ormuz ha disminuido drásticamente desde el 8 de julio, tras la nueva escalada entre Estados Unidos e Irán. (Foto de AFP).
Un barco navega frente a la costa de Ajman el 10 de julio de 2026. El tráfico a través del estrecho de Ormuz ha disminuido drásticamente desde el 8 de julio, tras la nueva escalada entre Estados Unidos e Irán. (Foto de AFP).
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Por Agencia AFP

Un proyectil de origen desconocido impactó contra un buque de carga en el estrecho de Ormuz, alertó la agencia marítima británica UKMTO la madrugada del martes, sin mencionar posibles heridos o daños.

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