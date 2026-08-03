Un proyectil de origen desconocido impactó contra un buque de carga en el estrecho de Ormuz, alertó la agencia marítima británica UKMTO la madrugada del martes, sin mencionar posibles heridos o daños.

El carguero, cuyo nombre no fue revelado, informó a la UKMTO que fue “alcanzado por un proyectil desconocido”, según el comunicado de la organización.

El hecho ocurrió a unos 37 kilómetros al noreste de la ciudad omaní de Al Khasab, de acuerdo con la misma fuente.

El incidente se presenta luego de que el presidente Donald Trump asegurara el lunes que Estados Unidos negocia “en estos momentos” con Irán para terminar con la guerra desencadenada en febrero que ha paralizado Ormuz, una vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

Sostuvo que estas conversaciones son “la última oportunidad antes de la decapitación” de la república islámica.

Teherán, por su parte, había negado poco antes estar en diálogos con Washington.

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Estados Unidos "no ha terminado" con Irán, advirtió este martes 21 de julio el presidente Donald Trump, dos semanas después de la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio, que amenazan también con extenderse al mar Rojo. (AFP)

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