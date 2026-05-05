Por Roger Zuzunaga Ruiz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que sus fuerzas militares ayudarán a “guiar” a los buques que han quedado atrapados en el estrecho de Ormuz debido al bloqueo de Irán. El despliegue iniciado el lunes abre un nuevo frente de tensión en uno de los pasos marítimos más sensibles del mundo. Bajo el nombre de Proyecto Libertad, la iniciativa de Washington busca garantizar la navegación en medio de las amenazas y advertencias de Teherán, pero lo hace en un contexto marcado por una tregua frágil y por el riesgo constante de un error de cálculo que derive en la vuelta a la guerra abierta.

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