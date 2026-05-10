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El 1 de marzo de 2026, una columna de humo que se elevaba tras un presunto ataque de Irán en el distrito industrial de Doha, en Qatar. (Foto de Mahmud HAMS / AFP).
El 1 de marzo de 2026, una columna de humo que se elevaba tras un presunto ataque de Irán en el distrito industrial de Doha, en Qatar. (Foto de Mahmud HAMS / AFP).
/ MAHMUD HAMS
Por Agencia EFE

Qatar denunció este domingo un ataque con un dron contra un buque de carga comercial en sus aguas territoriales, al noroeste del puerto de Mesaieed, informó el Ministerio de Defensa catarí en un comunicado, después de que medios de Irán indicaran que la bandera del barco era de Estados Unidos.

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