Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el helicóptero Apache AH-64 fue derribado por Irán a las 19:33 (hora del este de Estados Unidos) del lunes, dejando a sus dos pilotos en aguas cercanas a Omán.

El martes, el presidente Donald Trump confirmó que Irán derribó el Apache durante una misión de patrullaje cerca del estrecho de Ormuz, y anunció represalias. Horas después, lo dicho por el mandatario derivó en bombardeos estadounidenses contra objetivos iraníes y la respuesta de Teherán hacia países del Golfo donde hay bases militares de Estados Unidos.

Un helicóptero de ataque Boeing AH-64 Apache similar al derribado por Irán. (Foto de Johan NILSSON / AFP). / JOHAN NILSSON

¿Cómo fue el derribo del Apache? No hay una versión oficial al respecto, pero CBS News informó, citando a funcionarios estadounidenses, que los reportes iniciales apuntan a que un dron shahed iraní impactó al helicóptero.

Se trató de la primera pérdida de un helicóptero Apache desde que comenzó la guerra con Irán el pasado 28 de febrero.

¿Cómo fue el rescate?

El vehículo naval autónomo utilizado por Estados Unidos para rescatar a los pilotos fue un Corsair, operado por la Fuerza Operativa 59 de la Quinta Flota estadounidense.

Esta unidad de la Armada, especializada en sistemas no tripulados, tiene su base en Medio Oriente y opera en áreas estratégicas como el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, el Mar Arábigo y partes del océano Índico.

El portavoz del CENTCOM, el capitán Tim Hawkins, explicó que en operaciones de búsqueda y rescate se utiliza “el mejor recurso que esté más cerca y llegue más rápido”.

Esa declaración refuerza la hipótfuesis de que el Corsair fue empleado porque era el activo disponible más próximo al lugar donde cayeron los pilotos.

También se debe tener en cuenta que si el helicóptero fue derribado por acción enemiga, enviar de inmediato otra aeronave tripulada o una embarcación con personal a bordo podía exponer a más militares a un nuevo ataque en una zona altamente sensible desde el punto de vista militar y donde Irán mantiene importantes capacidades de vigilancia y ataque.

El CENTCOM dijo al portal Axios que el Corsair “recogió” a la tripulación y “la transportó a otro lugar en el agua”, donde luego fueron “izados a un helicóptero”.

Así es el Corsair, el vehículo autónomo que rescató a los pilotos del Apache

El Corsair es un vehículo naval autónomo de superficie. (Saronic).

De acuerdo con Axios, el Corsair es un vehículo de superficie no tripulado (USV, por sus siglas en inglés) desarrollado por la empresa estadounidense Saronic Technologies, con sede en Texas. Fue presentado públicamente en octubre del 2024 y comenzó a ser desplegado por la Fuerza Operativa 59 de la Quinta Flota de EE.UU. en Medio Oriente a fines de marzo del 2026.

Aunque suele ser descrito como un “dron naval”, en realidad tiene dimensiones similares a las de una pequeña lancha rápida. Mide 7,3 metros de eslora, puede transportar hasta 454 kilos de carga útil, tiene una autonomía de aproximadamente 1.852 kilómetros y puede superar los 65 km por hora de velocidad.

Según Saronic Technologies, el Corsair puede navegar sin tripulación a bordo gracias a una combinación de inteligencia artificial, sensores avanzados y sistemas de comunicación remota. Estas capacidades le permiten trazar rutas, identificar obstáculos, coordinar con otras plataformas no tripuladas y seguir operando incluso en escenarios donde las comunicaciones se ven afectadas.

Pese a su alto grado de autonomía, el vehículo permanece bajo supervisión humana. Sus operadores pueden monitorear la misión y tomar el control directo en cualquier momento.

Una de las capacidades más llamativas del Corsair es que puede permanecer largos períodos en el mar sin intervención directa.

Saronic Technologies asegura que flotillas de Corsair han completado ejercicios de más de 90 horas continuas y que el sistema puede permanecer estacionario en una zona mientras administra automáticamente su consumo energético.

En cuanto a su uso, Saronic Technologies sostiene que el Corsair ha sido diseñado para misiones como vigilancia marítima, reconocimiento, patrullaje, apoyo a operaciones navales y transporte de sensores y equipos especializados.

Precisamente por eso, su participación en el rescate de los pilotos del Apache marcó un precedente. Según la información disponible, nunca antes una embarcación autónoma de superficie había sido utilizada para recuperar militares en una situación real de combate o emergencia.

Los drones están cambiando las concepciones de hacer la guerra

Estados Unidos usó el dron naval Corsair para rescatar a los dos pilotos del helicóptero Apache que fue derribado por Irán en el estrecho de Ormuz. (Imagen generada por IA, Chatgpt).

Para el especialista en defensa e inteligencia Andrés Gómez de la Torre, el uso del vehículo autónomo Corsair en el rescate de los pilotos del Apache refleja una tendencia cada vez más visible en los conflictos modernos: la creciente participación de sistemas no tripulados en tareas que antes dependían exclusivamente de operadores humanos.

Según explicó a El Comercio, tanto el presunto derribo del helicóptero mediante un dron iraní Shahed como la posterior recuperación de los pilotos mediante una embarcación autónoma evidencian cómo las llamadas “guerras no tripuladas” están transformando las operaciones militares.

“El elemento humano es reemplazado por los llamados sistemas autónomos, tanto en operaciones de ataque como de vigilancia y también de rescate”, señaló.

No obstante, Gómez de la Torre consideró que el empleo del Corsair no debe interpretarse como un hecho revolucionario por sí mismo. A su juicio, el aspecto más relevante del episodio sigue siendo el derribo del AH-64 Apache, uno de los helicópteros de combate más emblemáticos del arsenal estadounidense.

“El Apache es la columna vertebral del ala rotatoria del Ejército de los Estados Unidos”, afirmó. Recordó además que esta aeronave ha participado en algunos de los principales conflictos de las últimas décadas, entre ellos la invasión de Panamá de 1989, la Guerra del Golfo, las campañas militares en Irak y la guerra de Afganistán.

El dron Shahed de Irán. (AFP).

Sin embargo, destacó que el incidente también pone de relieve la eficacia de tecnologías mucho más económicas. Todo apunta, dijo, a que el helicóptero habría sido derribado por un dron Shahed, una plataforma que se ha convertido en uno de los símbolos de la estrategia de guerra asimétrica de Teherán.

“Es una tecnología de bajo costo”, indicó. Añadió que este tipo de drones, que vuelan a baja altitud, poseen características que los hacen especialmente aptos para enfrentar aeronaves de ala rotatoria como los helicópteros.

Respecto al impacto estratégico del incidente, el analista consideró que, pese al efecto simbólico del derribo, este no representa un golpe decisivo contra la capacidad militar estadounidense.

“Si bien es efectista, tampoco es algo que permita afirmar que se trata de un ataque neurálgico a la infraestructura militar de los Estados Unidos”, sostuvo.

Por ello, estimó que Estados Unidos debería mantener abiertos los canales de negociación con Irán. En su opinión, el conflicto muestra características propias de una guerra de desgaste, en la que ninguna de las partes parece estar en condiciones de obtener una victoria rápida o concluyente.