Por Roger Zuzunaga Ruiz

El USS Gerald R. Ford, presentado por Estados Unidos como el portaaviones más moderno, grande y poderoso del mundo, terminó por ahora su misión en la guerra contra Irán y permanece en Grecia para ser reparado. Después de haber sido enviado al Medio Oriente como pieza clave de la ofensiva y de la disuasión militar estadounidense, el buque tuvo que abandonar la zona de combate tras un incendio que las autoridades aseguran no tuvo que ver con un ataque del enemigo. ¿Lo ocurrido golpea la imagen del portaaviones como arma decisiva e invulnerable?

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