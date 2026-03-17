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El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, en Beirut, Líbano, 13 de agosto de 2025. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH).
El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, en Beirut, Líbano, 13 de agosto de 2025. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH).
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El Ministerio de Defensa de Israel aseguró este martes haber matado en bombardeos nocturnos al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, considerado una de las figuras más influyentes del régimen, aunque Teherán por el momento no ha confirmado oficialmente su muerte.

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