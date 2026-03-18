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Fotografía de archivo del ministro de inteligencia de Irán Esmail Khatib, quien fue asesinado en un bombardeo de Israel. (EFE/ Abedin Taherkenareh).
Fotografía de archivo del ministro de inteligencia de Irán Esmail Khatib, quien fue asesinado en un bombardeo de Israel. (EFE/ Abedin Taherkenareh).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Esmail Khatib, cuyo asesinato en un bombardeo anunció Israel este miércoles, ha sido la referencia del aparato de seguridad de la República Islámica de Irán estos últimos años.

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