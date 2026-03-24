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Resumen

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Parastesh Dahaghin (derecha) y Berivan Molan (izquierda) son apenas dos de las muchas víctimas civiles de la guerra. (Cortesía).
Parastesh Dahaghin (derecha) y Berivan Molan (izquierda) son apenas dos de las muchas víctimas civiles de la guerra. (Cortesía).
Por BBC News Mundo

Parastesh Dahaghin era una joven farmacéutica que murió en una explosión mientras se encontraba en su lugar de trabajo.

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