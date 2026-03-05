Por Roger Zuzunaga Ruiz

La estrategia contra Irán podría estar entrando en una nueva fase. Según reportes difundidos por medios estadounidenses, la CIA y el Mossad estarían coordinando contactos y apoyo para armar a grupos kurdos opositores al régimen, en un intento por abrir un frente interno que complemente la presión militar externa y debilite a Teherán desde dentro, incluso con levantamientos populares. Esas mismas milicas serían las encargadas de una invasión terrestre y suplirían por ahora la necesidad de Estados Unidos e Israel de poner tropas en tierra. El presidente Donald Trump ya adelantó que respaldaría esa ofensiva.

